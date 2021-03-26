ВТБ продолжает расширять функционал своих банкоматов и запускает новый сервис переводов в разных валютах между своими счетами. Клиенты могут совершать валютно-обменные операции в любом из ..

ВТБ продолжает расширять функционал своих банкоматов и запускает новый сервис переводов в разных валютах между своими счетами. Клиенты могут совершать валютно-обменные операции в любом из 15 тыс. устройствах банка. Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека.Для обмена валют или переводов между своими счетами в разных валютах клиенту необходимо иметь открытые счета в валютах совершения операции, либо открыть счет в мобильном приложении ВТБ Онлайн, интернет-банке или личном кабинете на АТМ в разделе «Счета и карты». Для совершения перевода необходимо зайти в раздел «Мои продукты и переводы» и затем перейти в пункт меню «Обмен валют» или «Между своими счетами». Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека. Для клиентов пакета услуг «Прайм» и «Привилегия» действуют льготные курсы обмена валюты.В настоящее время клиентам доступны 12 валют и 144 валютные пары: доллар США, Евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, армянский драм, китайский юань, иена, казахский тенге, норвежская крона, шведская крона, турецкая лира, азербайджанский манат.«Банкоматы ежедневно используются нашими клиентами не только для снятия и внесения наличных, но также и для проведения различных операций – оплаты госуслуг, мобильной связи и интернета, коммунальных платежей, совершения переводов себе и своим близким и прочие. Поэтому ВТБ активно расширяет функционал своих устройств, добавляя новую функциональность из других каналов обслуживания клиентов. Недавно мы внедрили уникальный сервис снятия наличных без использования карты по QR-коду», - отметил Сергей Панюшкин, начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ.Новый сервис дополняет уже имеющуюся на устройствах самообслуживания функциональность по переводам между своими счетами. В настоящее время в банкоматах клиентам доступны переводы по номеру телефона внутри банка и внешним клиентам через платежные системы Visa и Mastercard, переводы на счет клиента ВТБ и с карты на карту.