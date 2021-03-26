Полицейские установили, что заявитель инсценировал на камеру видеонаблюдения в кафе кражу у него ключей от автомобиля...
«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном доносе о краже автомобиля стоимостью 11 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В полицию с заявлением обратился 46-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес» стоимостью 11 миллионов рублей, который был припаркован около одного из торговых центров на улице Большая Якиманка.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили указанный автомобиль. Было установлено, что иномарка принадлежит третьему лицу, и хищения данного транспортного средства не было.
Полицейские установили, что заявитель инсценировал на камеру видеонаблюдения в кафе кражу у него ключей от автомобиля. Он прошелся в одно из помещений заведения, после чего якобы не обнаружил ключей. Камера также зафиксировала, что вслед за ним туда проследовал неизвестный, который и уехал на транспортном средстве.
Как выяснилось впоследствии, машина принадлежала знакомому заявителя, а злоумышленник, имея документы на транспортное средство такой же марки, инсценировал кражу с целью получения страховой выплаты.
По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60