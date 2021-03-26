Полицейские установили, что заявитель инсценировал на камеру видеонаблюдения в кафе кражу у него ключей от автомобиля...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном доносе о краже автомобиля стоимостью 11 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 46-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес» стоимостью 11 миллионов рублей, который был припаркован около одного из торговых центров на улице Большая Якиманка.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили указанный автомобиль. Было установлено, что иномарка принадлежит третьему лицу, и хищения данного транспортного средства не было.Полицейские установили, что заявитель инсценировал на камеру видеонаблюдения в кафе кражу у него ключей от автомобиля. Он прошелся в одно из помещений заведения, после чего якобы не обнаружил ключей. Камера также зафиксировала, что вслед за ним туда проследовал неизвестный, который и уехал на транспортном средстве.Как выяснилось впоследствии, машина принадлежала знакомому заявителя, а злоумышленник, имея документы на транспортное средство такой же марки, инсценировал кражу с целью получения страховой выплаты.По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60