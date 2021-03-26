Двое мужчин 55 и 39 лет в Гороховецком районе захотели легких денег и украли из коммунальной квартиры водонагреватель. Как сообщают в пресс-службе УМВД области, мужчины обратили внимание на

Двое мужчин 55 и 39 лет в Гороховецком районе захотели легких денег и украли из коммунальной квартиры водонагреватель. Как сообщают в пресс-службе УМВД области, мужчины обратили внимание на новенький электрический водонагреватель, стоящий в общем коридоре дома. Хозяйка бойлера недавно поменяла оборудование. Злоумышленники похитили водонагреватель и скрылись. На воришек полицейских навел один из работников пункта приема