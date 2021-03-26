Прокуратура установила необоснованные начисления жителям Гусь-Хрустального за горячее водоснабжение. На уточняют в надзорном ведомстве, жители одного из домов на Красноармейской в ноябре

Прокуратура установила необоснованные начисления жителям Гусь-Хрустального за горячее водоснабжение. На уточняют в надзорном ведомстве, жители одного из домов на Красноармейской в ноябре 2020 года получили платежки, в которых плата за воду на общедомовые нужды превышена в разы. Выявлен факт необоснованного начисления жителям дома № 21 по улице Красноармейской города Гусь-Хрустальный сверх нормативного потребления горячего водоснабжения