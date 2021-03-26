В результате вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы жильцам за горячее водоснабжение на общедомовые нужды.

В результате вмешательства прокуратуры произведен перерасчет платы жильцам за горячее водоснабжение на общедомовые нужды.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой выявлен факт необоснованного начисления жителям дома № 21 по улице Красноармейской города Гусь-Хрустальный сверхнормативного потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды в ноябре 2020 года.В размере, значительно превышающем ежемесячную оплату, а также установленный тариф, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..При этом установлено, что оно проведено без изменения платы за услугу «содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома». Решение собственников помещений в многоквартирном доме о распределении сверхнормативного потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды между всеми помещениями не принималось.По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления произведен соответствующий перерасчет в размере около 300 тыс. рублей, незаконные начисления исключены.Фото