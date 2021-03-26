Мероприятие пройдет у деревни Новосёлово у мемориального комплекса.

В субботу, 27 марта, в мемориальном комплексе, расположенном у деревни Новосёлово Киржачского района пройдёт митинг памяти Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Он будет посвящён 53-й годовщине гибели первого космонавта планеты и его наставника. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.В мероприятии примут участие руководители Владимирской области, депутаты Госдумы, космонавты СССР и России, общественные деятели.В программе – молебен в церкви Андрея Первозванного, выступления почётных гостей, возложение цветов к памятнику на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.