От удара с КАМАЗом заднюю часть ПАЗа буквально разорвало. ДТП произошло 26 марта около 10 утра в Коврове недалеко от микрорайона Заря. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель

От удара с КАМАЗом заднюю часть ПАЗа буквально разорвало. ДТП произошло 26 марта около 10 утра в Коврове недалеко от микрорайона Заря. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель ПАЗа не справился с управлением и вылетел на встречку. Там автобус столкнулся с КАМАЗом. Обошлось без пострадавших, хотя в салоне общественного транспорта находились пассажиры. Михаил Маслов, старший инспектор