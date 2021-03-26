По счастливой случайности - никто не пострадал.

В Коврове автобус с пассажирами разорвало после столкновения с КАМАЗом. По счастливой случайности - никто не пострадал.Авария произошла утром 26 марта недалеко от микрорайона Заря на улице Еловая.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель ПАЗа не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом. Оба транспортных средства получили механические повреждения. От сильного удара заднюю часть автобуса разорвало на куски.В момент ДТП в салоне находилось несколько пассажиров. Никто не пострадал.