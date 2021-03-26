Это произошло в Мелехове накануне около 22.30.

Это произошло в Мелехове накануне около 22.30.О происшествии сообщил паблик "Подслушано в Коврове". Данных о пострадавших нет.Скорее всего причиной инцидента стал так называемый черный лед.Днем раньше тот же паблик предупреждал о нем водителей: "По дороге в Мелехово и на трассе на Москву в местах активного таяния снега, образовался сильный гололёд! По виду эти места напоминают мокрый асфальт. Обман зрения. Это "чёрный лёд" самый опасный вид наледи.Попадая на такие участки на скорости, контроль над управлением автомобилем будет потерян в 9 случаях из 10".Похоже, что так все и случилось.Кроме того, еще одна фура сошла в кювет с трассы М-? в Ковровском районе чуть ранее.