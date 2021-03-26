Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков...

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведены мероприятия антинаркотической направленности.Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.Мероприятия состоялись для:- московских вожатых Мосгортура Департамента культуры г. Москвы;- студентов ГБПОУ «Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» Департамента культуры г. Москвы, Московского колледжа транспорта ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», колледжа дизайна и декоративного искусства Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», «Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства» Департамента образования г. Москвы, ГБПОУ Департамента здравоохранения г. Москвы «Медицинский колледж № 1»;- учащихся ГБОУ «Школа № 1080» Департамента образования г. Москвы;- спортсменов ГБУ «Спортивная школа № 73 «Виктория», «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Департамента спорта г. Москвы.Московская молодежная антинаркотическая площадка объединяет в себе информационно-познавательный и воспитательный центр с зонами проведения практических занятий (мастер-классов, презентаций, семинаров и тренингов).В начале встречи для гостей проведены вступительные лекции о пагубном воздействии наркотиков на человеческий организм, а также об уголовной ответственности за хранение, изготовление, сбыт и контрабанду запрещенных средств и веществ. Полицейскими разъяснен порядок и последствия привлечения лиц к административной ответственности за потребление наркотиков. В подтверждение доводов продемонстрированы документальные фильмы Телестудии «Петровка, 38».После просмотра видеосюжетов для гостей было организовано знакомство с музейно-выставочной зоной площадки, которая представлена классической экспозицией с применением новейших технологий в виде мультимедийных презентаций, интерактивных и обучающих программ.Демонстрация инсталляций залов позволила посетителям наглядно ознакомиться с основными этапами краткого и печального «жизненного пути» лиц, вставших на путь наркоупотребления, а также получить информацию о социальных, медицинских и правовых последствиях участия в незаконном обороте наркотиков.В завершение встречи сотрудниками УНК даны ответы на интересующие вопросы, проведены информационно-разъяснительные беседы о пагубном воздействии на человеческий организм жевательного табака, внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица, а также обращено внимание на своевременное сообщение в полицию о фактах совершения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Кроме того, в рамках Акции для сотрудников Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации организованы ознакомительные лекции, посвященные вопросам противодействия наркобизнесу. В частности, с использованием ресурса площадки гостям продемонстрированы способы сокрытия наркотиков злоумышленниками, доведена информация о наркоситуации в столице, результатах работы по выявлению подпольных нарколабораторий, разъяснены положения статьи 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ.Всего в период проведения Акции в мероприятиях на площадке приняло участие около 350 человек, из них более 200 – несовершеннолетние.УНК ГУ МВД России по г. Москве