Обвиняемый похитил карту, когда владелец уснул.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Фигурант был задержан после поступившего в полицию в феврале текущего года заявления о хищении 9 000 рублей у местного жителя. Потерпевший пояснил, что деньги пропали со счета, к которому была привязан банковская карта. Самостоятельно он такую сумму не тратил и платежное средство никому не передавал.Полицейские выяснили, что накануне потерпевший отдыхал в компании своего ранее судимого приятеля. В дальнейшем было установлено, что обвиняемый воспользовался моментом, когда потерпевший уснул, похитил карту и совершил несколько покупок в магазинах города.В ходе следствия причиненный материальный ущерб был полностью возмещен.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Полезную информацию о том, как сохранить свои сбережения от злоумышленников, можно узнать здесь.