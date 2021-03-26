36-летний житель Судогодского района обвиняется в краже с банковского счета. Как сообщают в полиции, обвиняемый отдыхал в компании своего приятеля. В какой-то момент уже судимый мужчина не

36-летний житель Судогодского района обвиняется в краже с банковского счета. Как сообщают в полиции, обвиняемый отдыхал в компании своего приятеля. В какой-то момент уже судимый мужчина не побрезговал обокрасть товарища и похитил банковскую карту. Злоумышленник с чужой карточкой прошелся по магазинам и потратил 9 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.