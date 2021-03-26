4 апреля стартует Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья.

4 апреля стартует Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья.Для участия в ней необходимо пройти регистрацию по ссылке: .Цель акции – популяризация здорового образа жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. Десять тысяч шагов – это примерно 7 километров. Ходьба обладает оздоровительным эффектом и является профилактическим средством от болезней сердца и легких.Организаторы акции – Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Общероссийский конгресс муниципальных образований.Подробности акции «10 тысяч шагов к жизни» – на сайте «Лиги здоровья нации» ().Фото