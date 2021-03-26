Во Владимире отключат освещение ряда административных сооружений, среди которых Белый дом, областной суд, «Владимирэнерго» и здания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В субботу, 27 марта, на один час наша планета погрузится во тьму - состоится ежегодная международная экологическая акция «Час Земли». Присоединиться к ней могут и жители Владимирской области.Владимирцам предлагают с 20:30 до 21:30 выключить свет в домах. Традиционно погаснет подсветка зданий и памятников. Во Владимире отключат освещение ряда административных сооружений, среди которых Белый дом, областной суд, «Владимирэнерго» и здания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Для сравнения, в Москве погасят более чем две тысячи объектов, в том числе Кремль, ГУМ, ЦУМ, «Лужники», храм Христа Спасителя, Большой театр и так далее.