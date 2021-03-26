К сожалению, выловить главную цель - среднего пестрого дятла - не удалось ввиду сложного поведения птицы.

Во владимирском парке "Дружба" ученые-орнитологи провели кольцевание птиц. В качестве наиболее подходящего места были выбраны кормушки в дендрарии парка, так как здесь сконцентрировано большое количество пернатых.По итогам двухдневного мероприятия, было окольцовано 58 птиц, из них 38 больших синиц, 16 лазоревок, 4 поползня, 1 воробьиный сыч, 1 пищуха, 1 пухляк и 1 снегирь. После обработки и кольцевания птицы были выпущены. К сожалению, выловить главную цель - среднего пестрого дятла - не удалось ввиду сложного поведения птицы.- Порадовало поведение отдыхающих, которые не только приходили покормить птиц правильными кормами, но и с интересом расспрашивали нас о нашей работе. Некоторым из них удалось увидеть, как происходит кольцевание птиц, для некоторых мы дополнительно рассказали как и зачем подобные мероприятия проводятся, - отметили владимирские орнитологи.Фото: Птицы Владимирской области