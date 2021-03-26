Бывшего руководителя мебельных магазинов осудили на три года колонии общего режима за присвоение и растрату в особо крупном размере. Как установил суд, мужчина занимал должность директора

Бывшего руководителя мебельных магазинов осудили на три года колонии общего режима за присвоение и растрату в особо крупном размере. Как установил суд, мужчина занимал должность директора в трех обществах с ограниченной ответственностью – мебельных магазинах. За год он похитил почти 3 миллиона рублей со счетов фирм (эти деньги магазины получили с клиентов за производство и