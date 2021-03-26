Мужчина получил 1,5 года колонии.

Во Владимире Октябрьский суд приговорил бывшего директора ООО «Милан-М», ООО «Северус-Мебель» и ООО «Хорс» к трём годам колонии за хищение почти трёх млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Будучи руководителем указанных коммерческих организаций М.А. Аксёнов с февраля 2015 по март 2016 года присвоил 2 млн 888 тысяч рублей. Схема хищения не была замысловатой. В феврале 2015 года одна из клиенток ООО «Милан-М» приобрела мягкую мебель на сумму 103 тысячи рублей и внесла задаток в размере 70 тысяч. Злоумышленник забрал предоплату из кассы магазина и потратил деньги по своему усмотрению.Аналогичным способом он похитил деньги ещё 18 покупателей мебельного магазина. Свою вину в предъявленных обвинениях мужчина не признал и даже пытался обжаловать вердикт.Судебная коллегия облсуда признала, что частичное возмещение вреда потерпевшим является смягчающим обстоятельством. В результате Фемида скостила ему половину срока – до 1,5 лет лишения свободы.В остальной части приговор был оставлен без удовлетворения.