Учебное заведение готовится к проведению закупок и ремонта в помещениях.

В 2021 году во владимирской коррекционной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей обновят материально-техническую базу. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Почти половина воспитанников учреждения учится по адаптированным программам, которые в дальнейшем помогут продолжить обучение в колледжах или ВУЗах. Именно поэтому на первое место выходит оснащение кабинетов спецоборудованием: редактором по Брайлю, дисплеем Брайля, адаптированными клавиатурами, материалами для изучения и проведения лабораторных работ по физике, химии, географии, черчению.Также будут дооборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, откроется кабинет коррекционной работы по развитию зрительного восприятия, сенсорики и мелкой моторики, развитию коммуникативной деятельности, социально-бытовая комната.«Учебное заведение готовится к проведению закупок и ремонта в помещениях, где будут создаваться новые современные условия для детей», − добавила директор департамента образования Ольга Беляева.