С таким отчётом об аварийности на дорогах областного центра в 2020 году перед депутатами выступил начальник отдела ГИБДД, подполковник полиции Александр Никифоров.

В 2020 году во Владимире зарегистрировано 523 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 36 человек. При этом 663 участника аварий получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв ДТП – пешеходы - 21 погибший. С таким отчётом об аварийности на дорогах областного центра в 2020 году перед депутатами выступил начальник отдела ГИБДД, подполковник полиции Александр Никифоров.По данным госавтоинспекции, из-за несоблюдения очерёдности проезда перекрестков произошло 118 происшествий, по причине несоблюдения дистанции - 60, из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов – 58. Переход проезжей части в неустановленном месте повлёк 37 ДТП, несоответствие скорости дорожным условиям - 22, выезд на встречку - 21.В 35 случаях за рулём машин находились пьяные водители. Всего в 2020 году поймано 519 водителей, управлявших авто подшофе.Отметим, что снизилось количество аварий с участием пассажирского транспорта - с 77 до 65.