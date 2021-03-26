Как отмечают в Белом доме, подготовка школ к 1 сентября и летнему отдыху детей – полномочия местных властей.

Депутаты Законодательного Собрания во время очередного заседания парламента подняли вопрос о выделении средств на ремонт школ, их подготовку к новому учебному году и к летней оздоровительной кампании. Напомним, что в прошлом году на эти цели было выделено 250 млн рублей. В действующей редакции бюджета средств на выполнение указанных задач не предусмотрено.Как отмечают в Белом доме, подготовка школ к 1 сентября и летнему отдыху детей – полномочия местных властей, которые предусматривают необходимые суммы в городских и районных бюджетах.«Тем не менее, федеральное правительство и областная администрация софинансировали эти расходы до минувшего финансового года. В этот раз целевая субсидия в регион не поступила», − отметил вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.В свою очередь, первый замдиректора департамента финансов Максим Васенин напомнил, что в казну муниципалитетов были переданы нормативы налоговых доходов в размере более миллиарда рублей, что является альтернативой получаемой ранее субсидии.«Эта финансовая помощь была оказана в расчёте на то, что средства направят на ремонт образовательных учреждений. В том случае, если и в 2021 году бюджет пополнят дополнительные доходы, мы совместно с депутатами будем принимать решение, каким образом тратить эти средства», − ответил Максим Васенин.