Его цель - сделать спорт доступным для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Его цель - сделать спорт доступным для детей из малообеспеченных и многодетных семей.Обучить, найти подход, поддержать в трудные минуты и вместе достичь победы. И для новичка, и для чемпиона наставник в спорте – старший брат, считает ковровский тренер по дзюдо и самбо Игорь Гудылин. Для него этот зал тоже был трамплином в спорт. Благодаря проекту «Единой России» «Старший брат», теперь он будет вдохновлять юных спортсменов на победы.Игорь Гудылин, тренер СШОР дзюдо и самбо им. С. Рыбина:- Я сам в 10 лет пришел заниматься к Сергею Рыбину. Время было нелегкое – 90-е годы. Неоднократно бросал занятия, но благодаря тому, что Сергей Михайлович любил всех своих воспитанников и пытался с улицы затянуть их обратно, я и мои товарищи остались в спорте и добились результатов.Проект «Старший брат» – это шанс для детей заниматься спортом бесплатно. При этом активисты «Единой России» предложили обеспечивать начинающих спортсменов профессиональной одеждой и инвентарём.Сергей Кашицын, исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия»:- У нас в городе есть подростки, которые состоят на различных профилактических учетах. Проект «Старший брат» направлен на социализацию таких детей и приобщения к спорту. Мы видим здесь не только спортивные занятия, но и привитие патриотических, морально-нравственных и семейных ценностей.Первый счастливчик из Коврова уже получил кимоно для занятий дзюдо. Теперь его ждет общая физподготовка, потом начнется и обучение. Поддержать юного спортсмена приехала глава Коврова Елена Фомина. Она отметила профессионализм тренера, а также поблагодарила региональное отделение партии за продвижение проекта «Старший брат».Елена Фомина, глава города Коврова:- Я уверена, что этот проект будет реализовываться дальше и получит положительный результат. Тренер будет вовлечен в жизнь ребенка. Он будет для него образцом для подражания.Правильная атмосфера в команде - залог успеха на соревнованиях. Но жизнь - не только спорт. И если в какие -то моменты за стЕнами спортзала будет сложно, на помощь придет "Старший брат".Юлия Болдина