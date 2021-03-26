На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы находимся в первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 29 641. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших

На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы находимся в первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 29 641. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших за сутки). Второе место у Мурома и Коврова (по 7 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный и Суздаль (по 6 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит