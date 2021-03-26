Во время судебных разбирательств выяснилось, что дерево упало из-за ненадлежащего содержания зелёных насаждений.

Жительница Владимира отсудила у МКУ «Благоустройство» более 59 тысяч рублей за ущерб, нанесённый её машине от падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.Из материалов дела следует, что 26 августа 2020 года ветка дерева, упавшая на «Форд Фокус» на улице 2-ой Никольской, повредила автомобиль. Согласно заключению эксперта, ущерб составил 52 тысячи 400 рублей.Хозяйка иномарки обратилась в суд с целью взыскать указанную сумму, а также стоимость независимой оценки и расходы на госпошлину.Во время судебных разбирательств выяснилось, что дерево упало из-за ненадлежащего содержания зелёных насаждений.В результате иск был удовлетворен в полном объёме.