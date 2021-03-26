Во Владимирской области на 26 марта выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Во Владимире диагноз подтвердился у 19 заболевших Covid-19. ..

Во Владимирской области на 26 марта выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Муромском и в Ковровском, по 6 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах. По пять жителей оказались инфицированы в Александровском и Петушинском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Киржачском, по 2 - в Собинском и Вязниковском районах. Ещё по одному человеку с ковидом выявлено в Юрьев-Польском, Меленковском, Камешковском, Селивановском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 641 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.