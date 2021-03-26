На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 марта 2021 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 марта 2021 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.(19 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 641 случай заболевания (6762 сл. в г. Владимире, 3669 сл. в Гусь-Хрустальном, 3299 сл. о. Муром, 2113 сл. в Ковровском, 1833 сл. в Александровском, 1711 сл. в Петушинском, 1303 сл. в Юрьев-Польском, 1214 сл. в Вязниковском, 1238 сл. в Кольчугинском, 1091 сл. в Суздальском, 962 сл. в Собинском, 815 сл. в Киржачском, 813 сл. в Меленковском, 695 сл. в Гороховецком, 661 сл. в Камешковском, 642 сл. в Селивановском, 449 сл. в Судогодском, 371 сл. в г. Радужном).