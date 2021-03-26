Одна из центральных тем мартовского заседания ЗакСобрания – отчёт Счетной палаты области. В 2020-м году аудиторы провели 383 контрольных мероприятия. В том числе – экспертизы

Одна из центральных тем мартовского заседания ЗакСобрания – отчёт Счетной палаты области. В 2020-м году аудиторы провели 383 контрольных мероприятия. В том числе – экспертизы законопроектов, постановлений и распоряжений органов госвласти, подготовку годовых и квартальных отчетов об исполнении бюджетов области и территориального Фонда ОМС. Не обошлось без выявленных нарушений. В правоохранительные и надзорные органы направили