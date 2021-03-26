Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда потерпевшая отвлеклась, похитил принадлежащие ей деньги и мобильный телефон.

В начале января текущего года в ОМВД России по Камешковскому району обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащих ей денег и мобильного телефона. Полицейским потерпевшая пояснила, что деньги в сумме 2 500 рублей и мобильный телефон находились в её сумке, с которой она накануне ходила в гости к знакомым.Общая сумма ущерба составила 12 500 рублей.Полицейские, уточнив обстоятельства, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили круг лиц, которые могли иметь доступ к сумке с имуществом. В результате по подозрению к причастности в совершении кражи задержали 37-летнего жителя Коврова.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проводил время в одной компании с потерпевшей и видел, что в её сумке лежит телефон. В какой-то момент между потерпевшей и другим гостем возник конфликт. Пока все отвлеклись, фигурант влез в сумку и похитил имущество, которым планировал воспользоваться лично.В отношении ковровчанина следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу.