Легендарному советскому грузовику - ГАЗ АА, названом в народе полуторкой, - в этом году 90-лет. С...

Легендарному советскому грузовику - ГАЗ АА, названом в народе "полуторкой", - в этом году 90-лет. С полной уверенностью можно сказать - это наша историческая ценность, колхозный труженик и боец. Вместе с Дмитрием Горкиным сегодня вспомним о легенде и узнаем из первых уст, каково было управлять этим "железным конём".Трудяга, легенда, один из символов Великой Отечественной войны, наряду с танком «Т-34». Первый серийный грузовик «ГАЗ-АА» или «полуторка». Так машину прозвали за грузоподъёмность в полторы тонны. Первый экземпляр на Горьковском автозаводе собирали почти месяц. С конвейера он сошёл ровно 90 лет назад. «Полуторка» сразу завоевала любовь советских граждан. Усердно трудилась в полях, покоряла пустыни и даже Антарктиду. А в военное время стала незаменимым товарищем на поле боя.Фронтовик, уроженец Архангельского края, а ныне житель Владимира Борис Павлов вспоминает своё первое знакомство с этим «железным конём». Именно конём. «Полуторка» пришла в колхоз, в котором Борис Николаевич трудился с малых лет, на помощь в сельскохозяйственных делах.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Те колхозы, которые более менее зажиточные были покупали машины. Вот наш колхоз купил "полуторку" только за год до войны. Война началась - полуторку вместе с шофёром мобилизовали и кто знает, не знаю её судьбу».На фронт Бориса Павлова призвали за несколько месяцев до Великой Победы. Однако, улыбается ветеран, "ростом не вышел".Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Первый раз, когда меня призвали, мне не хватило одного сантиметра — это был февраль 45 года. По приказу Верховного главнокомандующего призывник должен быть не меньше 150 сантиметров. Я говорю, а как мне быть. - А вот так, возвращайся домой.».Вторая повестка не заставила себя долго ждать. И снова вмешалась судьба – 17-летний Борис получил её 9 мая сорок пятого. В армии Бориса Павлова направили в школу подготовки водителей. Тогда-то и произошла новая встреча с «полуторкой». Азы вождения Борис Николаевич постигал на ней.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Хорошая машина была в плане проходимости, но со "Студебекером" не сравнишь. Он ходил по любой дороге. А из других особенно "Форд" был паршивой машиной, не любили мы его. - А почему? - Потому что он был слабая машина - только по хорошей дороге».В войну «полуторки» стали символом «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде. На них доставляли продовольствие, боеприпасы, эвакуировали жителей по тонкому льду Ладожского озера. Водители ценили грузовик за простоту и высокую проходимость. "Полуторка" не требовала сложного ремонта. Восемь ключей, две отвёртки, плоскогубцы, насос и домкрат. Вот и весь набор инструментов. Но у первого серийного грузовика были и минусы. "Полуторка" постоянно дорабатывалась.Этот экспонат в Патриотическом сквере Владимира – «УралЗис» - старший брат "полуторки". У него улучшенное шасси, а грузоподъёмность – уже 3 тонны. А вот кабина также сделана из дерева.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Капот тот же самый, кабина та же самая, только он пониже, много ниже, конечно. Какие-то воспоминания навевает? - Ну, воспоминания: учёба в школе, служба».Появление Патриотического сквера с техникой того времени – важное событие в жизни Владимира, уверен ветеран. Каждый из этих экспонатов - осязаемая память.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: «Я считаю, что это очень положительно, чтоб можно было сравнить на чём мы выиграли войну, пользовались в войну, потому что иностранная техника была более комфортабельна, но её было меньше, чем вот этой. А это была, как говорится рабочая лошадка».Но какой бы ни была техника – главными героями всегда остаются люди. Ведь именно они ковали Победу. Ту, что одна на всех.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.