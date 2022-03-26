Для беженцев из Донбасса и Украины, размещенных во Владимирской области, прибыла гуманитарная...

Для беженцев из Донбасса и Украины, размещенных во Владимирской области, прибыла гуманитарная помощь, собранная участниками общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе.Всего получено 12 тонн предметов первой необходимости - вода, средства личной гигиены, комплекты верхней и нижней одежды, почти полторы тысячи пар обуви разных размеров, постельное белье. Все вещи новые, заявляют в региональном штабе "Российского Красного Креста". В ближайшее время всё это будет распределено между беженцами, которых принял наш регион.Павел Савчук, председатель "Российского Красного Креста":- Сразу скажу, что это наша не последняя партия гуманитарной помощи, которая прибывает во Владимирскую область. Сейчас идет сбор потребностей. И в соответствии с этими потребностями будут проведены ещё дополнительные закупки. Тут мы будем в тесном контакте работать, конечно, с региональной администрацией, для того чтобы не задраивать меры поддержки, а со всех сторон постараться окружить всех вынужденных переселенцев таким теплом, уютом и заботой.