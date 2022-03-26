Основная задача бизнеса – наладить полный цикл выпуска медизделий и лекарственных препаратов, отметила сенатор РФ.
В начале марта решением Президиума регионального политсовета Московского реготделения Единой России создан Совместный оперативный штаб Единой России и МТПП по поддержке экономики в г. Москве. В рамках работы оперштаба проходят приемы граждан, тематические встречи с предпринимателями, круглые столы, семинары, брифинги для журналистов – все это даст возможность оперативно вырабатывать системные решения для поддержки бизнеса.
Практическая конференция Импортозамещение медицинского оборудования. Коммуникация рынка, заказчик-поставщик, организованная Гильдией по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП, комитетом МТПП по вопросам страхования и ОП Зеленоград, – одна из таких встреч с предпринимательским сообществом.
МТПП создана для помощи предпринимателям и вместе с органами власти будет проводить нужную бизнесу работу, – сказал, открывая конференцию, президент МТПП Владимир Платонов. Он напомнил, что в 2020 году предложения предпринимателей, поданные в МТПП, были затем включены в пять пакетов антикризисных мер для бизнеса, принятых Правительством Москвы в период пандемии.
Владимир Платонов также рассказал, что 22 марта МТПП и Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) провели круглый стол на аналогичную тему. Предложения предпринимателей различных отраслей в вопросах импортозамещения будут обязательно учтены властями, – заверил он присутствующих.
Член Генерального совета партии Единая Россия, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила в своем выступлении, что МТПП всегда идет в фарватере пула самых острых задач: Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. От того, как быстро мы мобилизуемся, зависят сроки наладки производственных мощностей. Основная задача бизнеса – наладить полный цикл выпуска медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Комитет по социальной политике Совета Федерации особое внимание уделяет вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами. Святенко подчеркнула, что крайне важно исключить заформализованность и сокращать процедуру регистрации медицинских изделий, которая сегодня занимает до двух лет. К данному вопросу подключился Росздравнадзор. Уже поступают и будут рассмотрены предложения, которые позволят предоставить доступ российских производителей медоборудования к льготному кредитованию. В части отечественного производства лекарств осуществляется постоянный мониторинг их наличия из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Недавно Советом Федерации был одобрен Федеральный закон, устанавливающий особенности государственной регистрации лекарственных препаратов и лицензирования деятельности по их производству - наше Правительство теперь может устанавливать особенности госрегулирования предельных цен производителей на такие препараты, – пояснила сенатор.
Владимир Платонов, завершая встречу, еще раз напомнил, что МТПП в ближайшие дни подготовит пакет предложений, связанных с оказанием помощи производителям отечественного медоборудования, и призвал их, не теряя времени, подавать свои предложения ([email protected]
).