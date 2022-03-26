Авария произошла сегодня утром на 96 километре автодороги Владимир – Переславль-Залесский, у села...

Авария произошла сегодня утром на 96 километре автодороги Владимир – Переславль-Залесский, у села Нестерово.Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.Сотрудники МЧС произвели деблокировку одного пострадавшего.На месте аварии работали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области