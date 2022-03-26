Накануне врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вручил выдающемуся музейному и...

Накануне врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вручил выдающемуся музейному и общественному деятелю Владимирской области Алисе Аксёновой орден Александра Невского. Соответствующий Указ Президент России подписал в октябре 2021 года.Орден Александра Невского выдаётся за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.Алиса Аксёнова удостоена высокого звания Герой труда Российской Федерации, она − почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, почётный гражданин Владимира, Суздаля и Владимирской области.ФОТО: Администрация Владимирской области