Накануне врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вручил выдающемуся музейному и...
Накануне врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вручил выдающемуся музейному и общественному деятелю Владимирской области Алисе Аксёновой орден Александра Невского. Соответствующий Указ Президент России подписал в октябре 2021 года.
Орден Александра Невского выдаётся за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Алиса Аксёнова удостоена высокого звания Герой труда Российской Федерации, она − почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, почётный гражданин Владимира, Суздаля и Владимирской области.
ФОТО: Администрация Владимирской области