Раскис от удовольствия- так о рожечной музыке говорил композитор Александр Бородин, а писатель...

"Раскис от удовольствия"- так о рожечной музыке говорил композитор Александр Бородин, а писатель Максим Горький считал, что от игры рожечников пахнет Русью. В год народных промыслов и культурного наследия узнаем, как зарождалось это древнее искусство, почему пастухи-рожечники стали символом Камешковского района? По следам владимирского рожка идем вместе с Любовью Клюквиной.Пастушок, завлекающий мелодией своё стадо, - невообразимое зрелище для наших дней. Уже и корову-то не встретишь. А ведь совсем недавно крестьянские дети рождались и росли под звуки рожка. Так было во многих областях, но история запомнила лишь владимирского рожечника. Родина же искусства, как и его праотца, Николая Кондратьева, - Ковровский уезд, теперь - Камешковский район.Светлана Кудряшова, директор историко-краеведческого музея: «Николай Васильевич Кондратьев родился в деревне Мишнево. Это был 1843 год. Когда он вырос, он вокруг себя собрал талантливых парней и на ярмарках, на каруселях они начали играть на рожках свои мелодии. Росла популярность, география менялась. В итоге они объехали 40 городов России со своими концертами».В пастухи брали не каждого. Только тех, кто умел играть на рожке. Считалось, что от мелодии коровье молоко становится полезнее и вкуснее. Поэтому в Юрьев день, 6-го мая устраивали конкурс. Николай Кондратьев нередко выходил победителем. Лето он и другие владимирские рожечники проводили на пастбищах, а осенью отправлялись в гастроли. Посетив один из концертов, композитор и ученый-химик Александр Бородин писал друзьям из Владимирской губернии: