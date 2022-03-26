На днях ей исполнился 91 год.

Александр Авдеев вручил выдающемуся музейному и общественному деятелю Алисе Аксёновой орден Александра Невского. Госнаграды она удостоена за успехи и добросовестный труд. Указ о награждении подписал Президент РФ.Алиса Ивановна более 50 лет возглавляла ВСМЗ. По инициативе руководителя во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылись экспозиции «Старый Владимир», «Хрусталь. Вышивка. Лаковая миниатюра», «Часы и время», Дом-музей братьев Столетовых. Созданы выставки в ансамбле Спасо-Евфимиева монастыря.Алиса Ивановна носит звание Герой труда РФ, является почётным президентом ВСМЗ, почётным гражданином Владимира, Суздаля и 33-го региона. Год назад на юбилей ей «Знак великого Князя Андрея Боглюбского». На днях ей исполнился 91 год.