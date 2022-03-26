Сегодня ночью в Гороховецком районе спасатели ликвидировали пожар площадью 80 квадратных...

Сегодня ночью в Гороховецком районе спасатели ликвидировали пожар площадью 80 квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило несвоевременно, потому на момент прибытия сотрудников МЧС огонь распространился на всё 2-х этажное строение частного дома с магазином на 1-м этаже.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области