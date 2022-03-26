Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мужчина, будучи нетрезвым, рядом с одним из домов на...

Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мужчина, будучи нетрезвым, рядом с одним из домов на улице Маяковского в Коврове решил познакомиться с девушкой. Та не отвечала симпатией молодому человеку и в знакомстве отказала. Тогда незнакомец решил пустить в ход оружие: угрожая ножом, он перегородил девушке выход на улицу. Ей удалось убежать после того, как злоумышленник выронил нож.Однако, на этом история не закончилась. Преступник ждал, когда его жертва выйдет из дома. И когда это произошло, снова напал. На этот раз он, угрожая насилием, потребовал отдать золотые украшения и деньги. В результате потерпевшая отдала золотое кольцо, стоимостью 4297 рублей.Ковровский городской суд рассмотрел это дело и 21 марта вынес приговор. Нападавшего признали виновным в угрозе убийством и разбое.Ближайшие 2,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима.ФОТО: https://pixabay.com/ru/