Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мужчина, будучи нетрезвым, рядом с одним из домов на...
Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мужчина, будучи нетрезвым, рядом с одним из домов на улице Маяковского в Коврове решил познакомиться с девушкой. Та не отвечала симпатией молодому человеку и в знакомстве отказала. Тогда незнакомец решил пустить в ход оружие: угрожая ножом, он перегородил девушке выход на улицу. Ей удалось убежать после того, как злоумышленник выронил нож.
Однако, на этом история не закончилась. Преступник ждал, когда его жертва выйдет из дома. И когда это произошло, снова напал. На этот раз он, угрожая насилием, потребовал отдать золотые украшения и деньги. В результате потерпевшая отдала золотое кольцо, стоимостью 4297 рублей.
Ковровский городской суд рассмотрел это дело и 21 марта вынес приговор. Нападавшего признали виновным в угрозе убийством и разбое.
Ближайшие 2,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима.
ФОТО: https://pixabay.com/ru/