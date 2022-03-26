В регионе продолжается патриотическая акция Zащитникам Отечества. Собранные письма для российских...

В регионе продолжается патриотическая акция "Zащитникам Отечества". Собранные письма для российских военных передали представителю Министерства обороны.С начала марта школьники и студенты, волонтеры и активисты общественных организаций, депутаты и неравнодушные жители нашей области написали более пятисот писем. Дети нарисовали около двухсот рисунков. Их продолжает собирать региональная общественная приёмная партии "Единая Россия". В ближайшее время все послания дойдут до адресатов. Напомним, в письмах российским военным - слова поддержки, пожелания выполнения поставленных государством задач и скорейшего возвращения домой.Валерий Телегин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" во Владимирской области:- Эта военная операция, которая проводится, нужна для нашей страны. Нужна для всех нас. Нужна для будущего наших детей. На сегодняшний день наши ребята находятся на передовой. Выполняют свой воинский долг и нуждаются в нашей поддержке.