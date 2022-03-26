Сегодня около 11 часов в посёлке Красная Горбатка Селивановского района произошёл пожар в...

Сегодня около 11 часов в посёлке Красная Горбатка Селивановского района произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.Спасатели эвакуировали 16 человек, 3 из которых дети.На пожаре пострадали 2-ое мужчин, их личность устанавливается. К ликвидации привлекались от МЧС 5 единиц техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области