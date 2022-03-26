Его также обвиняют в хищении 213 тысяч рублей.

В Юрьев-Польском бывшего директора МУП «Водоканал» обвиняют в хищении и сокрытии средств от налогов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.От имени предприятия он заключил договор со своей женой на аренду принадлежащего ему автомобиля, который использовал в личных целях. На ремонт машины он потратил 213 тысяч рублей.«Кроме того, злоумышленник, зная о том, что движение денег по счетам организации приостановлено из-за долгов по налогам на сумму в 15,2 млн рублей, давал поручения об оплате счетов контрагентов через РКЦ ЖКХ, минуя кассу и расчетный счёт МУПа. В результате он сокрыл 18 млн рублей», - уверены в прокуратуре.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал. Дело будет направлено Юрьев-Польский районный суд для рассмотрения.