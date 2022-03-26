В субботу, 26 марта, в Юрьев-Польском районе у села Нестерово произошла страшная авария с пострадавшими. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и

В субботу, 26 марта, в Юрьев-Польском районе у села Нестерово произошла страшная авария с пострадавшими. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка одного пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1