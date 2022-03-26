Проводится проверка. Устанавливаюся все обстоятельства случившегося.

Утром 26 марта в Юрьев-Польском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 6-20 на 96 километре трассы Владимир – Переславль-Залесский, у села Нестерово произошла авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина угодила в кювет и опрокинулась. Имеются пострадавшие.На место прибыли сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь и инспекторы ГИБДД. Спасатели деблокировали одного пострадавшего. Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 12 человек, 3 единицы техники. От МЧС - 4 человека и одна пожарная машина.Проводится проверка. Устанавливаюся все обстоятельства случившегося.