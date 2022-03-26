Водителям не рекомендуется не оставлять свои машины в опасных местах. Автовладельцам необходимо выбирать безопасный скоростной режим и избегать езды по незнакомым дорогам.

В ГУ МЧС предупреждают об ухудшении погоды 27 марта. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимирской области прогнозируется усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица.Перечисленные метеорологические явления повышают риск возникновения ДТП, аварий на объектах и в системе ЖКХ, обрушения слабоукреплённых, широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев.Водителям не рекомендуется не оставлять свои машины в опасных местах. Автовладельцам необходимо выбирать безопасный скоростной режим и избегать езды по незнакомым дорогам.Номера экстренных служб: 101 и 112.Ранее сообщалось об днём 26 марта.