С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146579 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 марта выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 29 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 9 - в Петушинском, 4 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском, Киржачском и Камешковском, 7 - в Собинском, 4 - в Суздальском, 3 - в Селивановском, по 1 - в Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146579 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40027 заболевших во Владимире, 17274 - в Ковровском районе и 16047- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.