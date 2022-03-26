В ходе рейда во Владимирской области сотрудники ГИБДД остановили 3 автомобилистов, которые...

В ходе рейда во Владимирской области сотрудники ГИБДД остановили 3 автомобилистов, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.24-летний водитель "Лады" , задержанный в Собинском районе, сознался сотрудникам полиции в употреблении крепких напитков.В Суздальском районе инспекторы также остановили 31-летнего водителя ВАЗ. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские остановили автомобилиста, предполагая, что мужчина пьян. Предположения подтвердили результаты освидетельствования.Ещё одного водителя ВАЗа остановили в Вязниках. При общении с 42-летним водителем полицейские почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат которого оказался положительным.