В ночь на 26 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице...

В ночь на 26 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Социалистической в Коврове.В здании наблюдалось сильное задымление. Для разведки и тушения пожара огнеборцы сформировали 4 звена газодымозащитной службы. Очагом возгорания оказался загоревшийся холодильник. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 5 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области