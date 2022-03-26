На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
29 - во Владимире;
16- в Гусь-Хрустальном районе;
13 - в Муромском и в Ковровском районах;
9 - в Петушинском и в Александровском районах;
7 - в Собинском районе;
5 - в Юрьево-Польском районе;
4 - в Кольчугинском и в Суздальском районах;
3 - в Селивановском районе;
2 - в Судогодском, Киржачском и в Камешковском районах;
1 - в городе Радужном, а также в Меленковском и Вязниковском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146579 случаев заболевания