На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:29 - во Владимире;16- в Гусь-Хрустальном районе;13 - в Муромском и в Ковровском районах;9 - в Петушинском и в Александровском районах;7 - в Собинском районе;5 - в Юрьево-Польском районе;4 - в Кольчугинском и в Суздальском районах;3 - в Селивановском районе;2 - в Судогодском, Киржачском и в Камешковском районах;1 - в городе Радужном, а также в Меленковском и Вязниковском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146579 случаев заболевания