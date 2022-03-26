Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Председатель ГД не исключил, что глава Белого дома болен.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Председатель ГД не исключил, что глава Белого дома болен."Слова Байдена — истерика от бессилия", – написал Володин в своем телеграм-канале.Спикер назвал американского президента "слабым, больным и несчастным". С поведением Байдена должны разбираться психиатры, считает политик.По его словам, граждане США должны стыдиться своего президента. "Возможно, он болен", – предположил Володин."Таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачев по понятным причинам", – обратил внимание политик.Он подчеркнул, что Россия может гордиться своим президентом. Его поведение и выдержка заслуживают доверие людей, отметил спикер.