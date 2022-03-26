По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта до 20...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта до 20 часов на территории Владимирской области прогнозируется усиление западного ветра. Порывы могут достигать 15- 17 м/с.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области