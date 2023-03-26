Владимирская область оказалась в лидерах по самому низкому госдолгу в ЦФО. Госдолг Владимирской...

Владимирская область оказалась в лидерах по самому низкому госдолгу в ЦФО.Госдолг Владимирской области в 2023 году достиг 6,7 миллиардов рублей. Из них почти 2,7 миллиарда рублей приходится на кредиты муниципалитетов. За последний год объем госдолга вырос на 3 миллиарда рублей.В 2022 году он составлял 3,7 миллиардов, сообщили в Министерстве финансов РФ. Однако даже так Владимирская область занимает первое место в ЦФО по его объему. Госдолг Владимирской области по-прежнему самый маленький в ЦФО и один из самых низких по стране.Если сравнивать госдолг Ярославской области, то он превышает 53 миллиарда, Рязанской области — 24,3 миллиарда, Ивановской — 11,3 миллиарда.Фото pxfuel.com