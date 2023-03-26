28 марта 2023 жителей Гороховецкого района проконсультируют специалисты «Правого поезда». Каждый...

28 марта 2023 жителей Гороховецкого района проконсультируют специалисты «Правого поезда».Каждый обратившийся сможет получить бесплатную консультацию по вопросам соблюдения прав и свобод человека. Прием проведут Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, представители Администрации района, Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, Министерства социальной защиты населения Владимирской области, отделения Социального фонда РФ по Владимирской области, Адвокатской палаты и другие.Часы приёма:- с 11:00 до 12:00 –д. Быкасово (ул. Центральная, д.2, здание сельского клуба)- с 12:40 до 13:40 – п. Чулково (ул.Центральная, д.14, здание Дома культуры)- с 14:20 до 15:20 – д. Великово (ул. Школьная, д. 49, здание сельского клуба)При себе иметь паспорт, необходимые документы. Прием проводится без предварительной записи.Фото pxfuel.com